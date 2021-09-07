Vali Bilmez'den öğretmen ve imamlara aşı uyarısı - Son Dakika

Vali Bilmez'den öğretmen ve imamlara aşı uyarısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

"Aşı olmayan kamu çalışanlarında savunma alma cihetine gideceğiz"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, muhtarlarla yapılan toplantıda aşı olmayan öğretmen ve imamlara seslenerek, "Bir mazereti olmayıp bu konuda olumsuz tavır sergileyen kamu çalışanlarını uyaracağız ve gerekirse savunma alma cihetine gideceğiz" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Fidanlık Parkı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile muhtarlar katıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların sunumunun ardından AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti hükümetinin yaptığı icraatlara değindi. AK Parti ile Türkiye'nin gücüne güç kattığını aktaran Gülaçar, muhtarlardan yapılan bu hizmetlerin vatandaşlara doğru bir şekilde anlatılmasını istedi.

Toplantıda gazetecilere açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesindeki sorunları konuşmak adına mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden beri devam eden toplantılarımıza pandemi nedeniyle ara vermiştik. Tekrar bu toplantılarımıza İpekyolu ile başladık. Yarın da Tuşba mahalle muhtarları ile bir araya geleceğiz. Toplantıda özellikle aşı konusunda muhtarlarımızdan taleplerimiz var. Her bir mahalle muhtarımızın günlük aşı olmamış ilk doz aşısı 50 kişiyi aşı ettirme talebimiz var. İnşallah bu akşam itibariyle haritada tekrar Van mavisi rengine bürüneceğiz" dedi.

Korona virüse karşı tek silahın aşı olduğuna dikkat çeken Bilmez, "Okullarımız açıldı. Tekrar kısıtlamaların olmaması, esnafımızın sıkıntı çekmemesi için elimizdeki tek kozumuz, tek silahımız aşı. İnsanlarımızı aşı etmek konusunda başta muhtarlarımız olmak üzere hepimizin elimizi taşın altına koymamız ve aşı oranımızı yükseltmemiz lazım. Çünkü çocuklarımız artık sıkıldı. Uzaktan eğitimle eğitim görmeleri mümkün değil. Birçok mahallemizde sağlıklı internete girme imkanı yok. Bunun için bizim hayatımızın bir an evvel normale dönmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İmam ve öğretmenlere aşı olmaları yönünde uyarıda bulunan Vali Bilmez, "Öğretmenlerimizin yüzde 77'sinin aşı olduğunu ama hala Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan 20 bin personelden 2 bin 335 kişinin hala aşı olmadığını isim isim belirledik. Şimdi hepsine teker teker ulaşıp aşı olmalarını sağlayacağız. Aynı şekilde müftülük te çalışma tapıyor. İmamlardan aşı olmamış varsa, onların aşı olması konusunda gerekli uyarılarımızı yapacağız. Topluma önder konumda olan öğretmen ve imamın herkesten önce bir halk sağlığı sorunu olan bu konuda önderlik yapması gerektiğine inanıyoruz. Bir mazereti olmayıp bu konuda olumsuz tavır sergileyen kamu çalışanlarını da uyaracağız ve gerekirse savunma alma cihetine de gideceğiz" diye konuştu.