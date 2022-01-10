Van Valisi Bilmez: "Kentte şu ana kadar Omicron varyantı görülmedi" - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte şu ana kadar Omicron varyantının görülmediğini bildirdi.

Vali Bilmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programın ardından açıklama yapan Bilmez, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Salgın boyunca başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bu süreçte ciddi organize olduğunu belirten Bilmez, şöyle dedi:

"Halkımız Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kurallara uyduk. Van, Türkiye genelinde en iyi illerden oldu. Şu anda da Türkiye'nin en iyi illerinden biriyiz ama yeni varyant hızlı bir şekilde yayılıyor. Omicron varyantı, bölgemizde de artık tespit edildi. Kentte şu ana kadar Omicron varyantı görülmedi ama 3-5 şüpheli vakamız oldu. Onları Hıfzıssıhha Kuruluna gönderdik ve olumsuz sonuç geldi ama bu gelmeyecek anlamına gelmiyor."

Aşı çalışmalarında istenilen sonucun hala alınamadığını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci doz aşısını olmayan vatandaşları aşı olmaya davet ediyoruz. Eğitimin aksamaması, sağlık çalışanlarının daha çok sıkıntı çekmemesi için ne olur aşımızı olalım ve kalabalık ortamlarda uzun süre durmamaya çalışalım. Taziyelerde uygulamaya çalıştığımız yemek verilmemesine Van halkı büyük oranda riayet ediyor. Bu uygulamamıza hala devam edelim. Şu an üniversite hastanemizde pandemi hastası hiç kimse yok. İlimizde pozitif olup hastanede olan hasta sayımız ise 20'nin altında. Bu durumumuzun devam etmesi için aşı olalım. İkinci doz aşıda, 17 yaş üstünde daha yüzde 74,2 civarındayız. İnşallah en kısa sürede kentimizi maviye çevireceğiz."