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Vali Bilmez'den OSB'ye ziyaret

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez'den OSB'ye ziyaret, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.


Haftanın belirli günlerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Bilmez, bu kez OSB'deki iş insanlarının misafiri oldu. Vali Bilmez, beraberindeki OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ile birlikte farklı sektörlerde üretim yapan fabrika ve atölyeleri gezerek incelemelerde bulundu. Fabrika sahipleri ve işçilerle hasbihal eden Vali Bilmez, iş yerlerinde istihdam edilen personel sayısı, fabrikaların, atölyelerin kapasiteleri ve pazar ağları hakkında bilgi aldı.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van ekonomisinin can damarı olan OSB'nin çok önemli olduğunu belirterek, iş yerlerini zaman zaman ziyaret edeceğini dile getirdi. - VAN

Emin Bilmez, Van, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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