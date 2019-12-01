Vali Bilmez'den OSB'ye ziyaret

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Haftanın belirli günlerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Bilmez, bu kez OSB'deki iş insanlarının misafiri oldu.

Vali Bilmez, beraberinde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ile farklı sektörlerde üretim yapan fabrika ve atölyeleri gezdi.

İş yerlerinde istihdam edilen personel sayısı, fabrikaların, atölyelerin kapasiteleri ve pazar ağları konusunda bilgi alan Bilmez, Van ekonomisinin can damarı olan OSB'nin çok önemli olduğunu belirtti.