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Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Çelik'e ziyaret
6 saat önce
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'i ziyaret etti.
Son mülki idare amirleri kararnamesiyle Diyarbakır'ın Lice Kaymakamlığı görevinden Özalp Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Çelik'i ziyaret eden Vali Bilmez, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Kaymakamlık kapısında Kaymakam Abdulkadir Çelik ve ilçe mülki idare amirleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, daha sonra makama geçti. Burada Kaymakam Çelik'ten ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez, Kaymakam Çelik'e başarılar diledi. - VAN
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