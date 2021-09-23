Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Nasır'a "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamlığına atanan Muhammed Emin Nasır'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık önünde Nasır ve idare amirleri tarafından karşılanan Bilmez, daha sonra makama geçti.

Kaymakam Nasır'dan ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez, Nasır'a görevinde başarılar diledi.

Bilmez'e ziyaretinde AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ile Osman Nuri Gülaçar ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de eşlik etti.