Vali Bilmez'den Pakistanlı aileye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez'den Pakistanlı aileye ziyaret - Son Dakika

Vali Bilmez'den Pakistanlı aileye ziyaret

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Van'da yaşayan Pakistanlı bir aileyi ziyaret etti.

Vali Bilmez'den Pakistanlı aileye ziyaret, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Van'da yaşayan Pakistanlı bir aileyi ziyaret etti.


Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ile birlikte İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde ikamet eden uluslararası koruma sahibi Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine misafir oldu. Pakistan'dan 6 yıl önce göç etmek zorunda kalan 3 çocuklu Haydari ailesi tarafından kapıda karşılanan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, aile ile sohbet ederek yaşadıkları sıkıntıları dinlediler.


Vali Mehmet Emin Bilmez, vatansız kalmanın ne kadar acı olduğunu belirterek, "Allah kimseyi memleketinde muhacir etmesin. Vatansız olmak çok zordur. İnsan birçok konuda fedakarlık edebilir, ama vatan konusunda fedakarlık yapılamaz. Vatan olmayınca insan çok acı çeker" dedi.


Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, yakından ilgilendikleri çocuklara da hediyeler vererek ziyaretlerini tamamladılar. - VAN

Emin Bilmez, Aralık, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:06 Kaynak: İHA
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