Vali Bilmez'den saldırıya uğrayan 'Vefa' çalışanına ziyaret - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin içerisinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıdan kurtulan yaralıyı ziyaret etti.



Pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi, yardım dağıtımının ardından ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer belediye çalışanı ise yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaralı belediye personelini hastanede ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, "Ayın 8'inde Eğribelen köyümüzde 2 vatandaşımızda korona virüsü testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmıştı. Bugün Özalp Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Özalp Belediyesi ekipleri, 70 haneli köye gıda dağıtmaya gittiler. Dönüşte Özalp ilçe merkezine 15 kilometre kala saldırıya uğruyor, bir görevlimiz olay yerinde şehit oluyor. Yolda gelirken el kaldıran bir vatandaşı araca almışlar. O vatandaşımız da şehit oldu. Yaralımızı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdik. Sağlık durumu iyidir" dedi.



Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayati organlarına herhangi bir zarar gelmemiş. Herhangi bir cerrahi müdahale de düşünülmüyor. Yaralımızı servise alacağız" ifadelerini kullandı. - VAN