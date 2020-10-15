Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme - Son Dakika

Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme

15.10.2020 16:54
Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran sınır hattında inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran sınır hattında inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilmez, beraberindeki Tuşba Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Furkan Duman, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile İran sınırına helikopterle gitti. Özalp, Saray ve Başkale sınır hattını helikopterle havadan inceleyen Vali Bilmez ve beraberindekiler, daha sonra Başkale ilçesine bağlı olan 2904 rakımlı sınırdaki Sualtı Karakolunu ziyaret etti. Burada Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak tarafından karşılanan Vali Bilmez, karşılama mangasını selamlayıp ziyaret defterini imzaladı.

Karakolda inceleme yapan Vali Bilmez, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay Ertuğrul'dan bilgi aldı. Buradaki ziyaretin ardından ilçeye bağlı 80 haneli Esenyamaç Mahallesi'nin Sualtı mezrasını da ziyaret eden Vali Bilmez ve beraberindekiler, mezra sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşın sıcak ilgisiyle karşılaşan Vali Mehmet Emin Bilmez, sorun ve talepleri dinledikten sonra programını tamamladı. - VAN

Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme
Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme
Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme
Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme
Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme
Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme
Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme

Emin Bilmez, Albay, İran, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez'den sınır hattında inceleme - Son Dakika

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