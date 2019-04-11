Vali Bilmez'den Sydv'ye Ziyaret
2 saat önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret ederek, kurumun işleyişi hakkında Vakıf Müdürü Murat Akkoyun'dan bilgi aldı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:16 Kaynak: İHA
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret ederek, kurumun işleyişi hakkında Vakıf Müdürü Murat Akkoyun'dan bilgi aldı.
Kamu kurum ziyaretleri kapsamında SYDV'ye gelen Vali Bilmez'i, Vakıf Müdürü Murat Akkoyun karşıladı. Buradan Müdür Akkoyun'un makam odasına geçen Vali Bilmez'e; kurumun işleyişi, yapılan yardımlar, personel durumu hakkında slayt eşliğinde sunum yapıldı.
Yaptıkları çalışmalardan dolayı Vakıf Müdürü Akkoyun ve personeline teşekkür eden Vali Bilmez, kurum binasında incelemelerde bulunduktan sonra ziyaretini tamamladı. - VAN
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