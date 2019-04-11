Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den Sydv'ye Ziyaret

Vali Bilmez'den Sydv'ye Ziyaret

2 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret ederek, kurumun işleyişi hakkında Vakıf Müdürü Murat Akkoyun'dan bilgi aldı.

Vali Bilmez'den Sydv'ye Ziyaret, System.String[]
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret ederek, kurumun işleyişi hakkında Vakıf Müdürü Murat Akkoyun'dan bilgi aldı.

Kamu kurum ziyaretleri kapsamında SYDV'ye gelen Vali Bilmez'i, Vakıf Müdürü Murat Akkoyun karşıladı. Buradan Müdür Akkoyun'un makam odasına geçen Vali Bilmez'e; kurumun işleyişi, yapılan yardımlar, personel durumu hakkında slayt eşliğinde sunum yapıldı.

Yaptıkları çalışmalardan dolayı Vakıf Müdürü Akkoyun ve personeline teşekkür eden Vali Bilmez, kurum binasında incelemelerde bulunduktan sonra ziyaretini tamamladı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:16 Kaynak: İHA
Emin Bilmez, Van, Güncel
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