Vali Bilmez'den Taziye Ziyareti

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
, Çatak
ilçesinde Berge ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bilmez, beraberinde AK Parti Van
milletvekilleri Abdulahat Arvas
ve İrfan Kartal
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan
Karakoç, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan ile annesi vefat eden emekli güvenlik korucusu Orhan Berge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Merhume Ayşe Berge'nin ailesine Bilgi Mahallesi'ndeki taziye evinde ziyaret gerçekleştiren Bilmez ve beraberindeki heyet, aileye başsağlığı diledi.