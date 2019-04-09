Vali Bilmez'den Türk Polis Teşkilatının Yıldönümü Mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı,Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Türk Polis Teşkilatımız, huzur ve istikrarın sağlanması için mesai gözetmeksizin, fedakarca ve cansiperane şekilde hem kent merkezlerinde hem...

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı,



Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Türk Polis Teşkilatımız, huzur ve istikrarın sağlanması için mesai gözetmeksizin, fedakarca ve cansiperane şekilde hem kent merkezlerinde hem kırsalda kahramanca mücadele ederek, 174. kuruluş yıldönümünde devletin gücünü suçlulara, şefkatini de mazlumlara göstermektedir. Polis teşkilatımız, kanun ve nizamı temin etmek, halk ile devlet arasında köprü kurmak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak gibi kutsal bir görevi üstlenmiştir. Van'da, başta İl Emniyet Müdürü olmak üzere her kademesinde görevli arkadaşlarım, Van'ın Vanlı'nın birlik, beraberlik, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşaması için gece gündüz demeden ellerinden geleni yapıyor. Polis teşkilatımız, günden güne kaliteli ve donanımlı hale gelen personel yapısı, çağın gereklerine uygun teknolojik araç, gereç ve teçhizatıyla; başta hain terör örgütleri olmak üzere, organize suç örgütlerine ve diğer suç unsurlarına karşı kararlı ve amansız bir mücadele yürütmektedir. Kahraman polislerimizin bu azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerine inancım tamdır. Bu duygularla; Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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