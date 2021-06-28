Vali Bilmez'den Vanlılara - Son Dakika

Vali Mehmet Emin Bilmez Van'da aşılama oranının çok düşük olduğunu, bunun da vakaları arttırdığını belirterek vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Valilik Alipaşa toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, pandemiyle mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, güvenlik güçleri ve ilgili kurumların büyük çaba gösterdiğini hatırlattı.

Vaka sayısı azlığı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'ın aşılamada ise 81 il içerisinde 71'inci sırada olduğunu vurguladı.

Temmuz itibariyle yeni bir döneme geçileceğini ve kısıtlamaların büyük bir kısmının kalkacağını hatırlatan Vali Bilmez, "Hayatın normale dönmesi için, sabırsızlıkla bekleyen esnafımız için yeni bir döneme giriyoruz. Ama maalesef ilimizde aşılama arzuladığımız seviyede değil. 30 büyükşehirde ortalama aşılama oranı yüzde 52 iken, kentimizde yüzde 35 civarındadır. " Dedi.

Tüm Türkiye'de vaka sayısında ciddi bir azalma yaşanırken, Van'da vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, "Günlük 100-120 civarında pozitif vakamız oluyor. Vakalarımız artmasına rağmen aşılamada Türkiye'deki 81 il arasında 71. sıradayız. Oysa aşılamayla ilgili en ciddi hazırlık yapan il bizdik. Çok kısa sürede bütün devlet hastanelerimizde sabah başlayıp, gece saat 24'de kadar aşılama yapılmaya başlandı. Sağlık ocaklarında ise aile hekimlerimiz ise sabah 8'de başlayıp, 17'ye kadar aşılama yapıyorlar. Parklarda, bahçelerde, köylerde ise 213 personelimizden oluşan, 63 ekibimiz gezici olarak sahada dolaşıyor. Bu ekiplerimiz lokanta, kafeleri dolaşıp bu işletmelerde çalışanları aşılamaya çalışıyor. " dedi.

Vali Bilmez, "Maalesef biz kent olarak halen günlük 12 bin rakamını yakalayamadık. Hafta sonları 4 civarında aşı yapabiliyoruz. Bizim büyüklüğümüzdeki iller günlük 20 bin civarında aşı yapıyorlar. Aşı stokunda hiçbir problemimiz yok. Ekip sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı aşılamada geri kalıyoruz. Vatandaşlarımız duyarsız davranıyor. Buda vakaların atmasına neden oluyor. Buda hayatın, ticaretin normalleşmesini geciktiriyor. Bunun için hemşehrilerimizin hem aşı olmasını, hem de çevresindeki insanları aşı olmaya götürmelerini, teşvik etmelerini talep ediyoruz. Aşı ekibimiz sürekli sahada. İstenilen yere ekiplerimizi gönderebiliriz. " İfadelerini kullandı.

Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerindeki personelin aşı olmasının önemini anlatan Vali Bilmez, bir personelde pozitif vaka çıkmasının o iş yerinin kapanmasına sebep olacağını dile getirdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanlarımıza, esnafımıza olan saygımız gereği aşı olalım. Yeni dönemde okullarımızın zamanında açılması, çocuklarımızın mağdur olmaması için aşı olmamız gerekiyor. Aşı sıralamasında Türkiye'de ilk 5'e girmemiz gerekiyor. Aşılamada başarı sağlayamazsak bazı kısıtlamalara gidebiliriz. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerekiyor.

İlçelere göre aşılama oranlarını paylaşan Vali Bilmez, "Erciş'te aşı oranımız yüzde 29, Gürpınar'da yüzde 31, Çaldıran'da yüzde 32, Başkale'de yüzde 33, Tuşba'da yüzde 33, İpekyolu'nda yüzde 36, Saray'da 37, Muradiye'de yüzde 38, Edremit'te yüzde 38, Özalp'ta yüzde 38, Gevaş'ta yüzde 41, Çatak'ta yüzde 43, Bahçesaray'da ise bu oranımız yüzde 48. İl genelinde ise aşılamada yüzde 35'teyiz. 65 yaş üstü kesimin aşılamasında oranımız yüzde 90 oldu. Bundan dolayı şuanda hastanelerde yatan yaşlı hastamız yok denilecek kadar az. Ama yaş düştükçe, rehavetin, duyarlılığın azaldığını görmekteyiz. Aşı sayımızı arttırmak zorundayız. Herkesin gidip aşı olmasını bekliyoruz. "

Toplantıya Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da katıldı.