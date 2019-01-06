Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den Vaski'ye Ziyaret

Vali Bilmez'den Vaski'ye Ziyaret

33 dakika önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Su Kanalizasyon İdaresini (VASKİ) ziyaret etti.

Vali Bilmez'den Vaski'ye Ziyaret, System.String[]
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Su Kanalizasyon İdaresini (VASKİ) ziyaret etti.

Göreve başladığı andan itibaren kentteki kurumları gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, VASKİ'yi ziyaret ederek, geniş kapsamlı bir brifing aldı. Birim çalışanlarıyla da tanışarak sohbet eden Vali Bilmez, daha sonra toplantı salonuna geçerek, kurum amirleriyle tek tek tanışarak sorumlu oldukları alanlar ilgili sorular sordu. Genel Müdür Ali Tekataş tarafından slayt eşliğinde yapılan sunumun ardından Vali Bilmez, kurumdan ayrıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:40 Kaynak: İHA

Emin Bilmez, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Van, Güncel
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