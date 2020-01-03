Vali Bilmez'den VASKİ'ye ziyaret - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.



VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve genel müdür yardımcıları tarafından karşılanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, toplantı salonuna geçerek brifing aldı. Genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da katıldı ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, kurumun yaptığı hizmetler ve hayata geçireceği projeler üzerinde duruldu.



Toplantı sonunda emekliye ayrılan VASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Muhbet Akbulut'a Vali Bilmez tarafından hediye ve çiçek verilerek emeklerinden dolayı teşekkür edildi. - VAN