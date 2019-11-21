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Vali Bilmez'den velilere evlerinde ziyaret

7 saat önce

Vali Bilmez'den velilere evlerinde ziyaretVAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Veli-Öğrenci ve Okul işbirliğini geliştirme" programı kapsamında Özalp ilçesinde ikamet eden Okutman ailesine misafir oldu.

Vali Bilmez'den velilere evlerinde ziyaret

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Veli-Öğrenci ve Okul işbirliğini geliştirme" programı kapsamında Özalp ilçesinde ikamet eden Okutman ailesine misafir oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce veli, öğrenci ve okul ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bir proje düzenlendi. Proje kapsamında Van ve ilçelerdeki öğretmenler, veli ve öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, öğrencilerin derslerde eksik kaldığı noktaların bir kez daha üzerinden geçiliyor.

Bu kapsamda Özalp'te gezi ve incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de, Okutman ailesine misafir oldu.

Özalp 20 Temmuz İlk ve Ortaokulu öğretmenleri tarafından evlerinde ziyaret edilen Semanur ve Beyzanur Okutman ile bir süre sohbet eden Bilmez, ara tatili fırsata çevirme adına velilerle öğretmenlerin kaynaşmasının öğrenci için büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.

Vali Bilmez, "İl ve ilçelerimizde öğretmenlerimiz tarafından 75 bin ev ziyaret edildi. Bizde bu kapsamda etkinliğe destek için Özalp ilçemizde Okutman ailesine misafir olduk. Öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmak ve beraberinde devlet ile millet kaynaşmasını sağlayacak projenin öğrencilerimiz üzerinde de çok büyük bir etkisi olacağına inanıyorum. Semanur ve Beyzanur kardeşlere eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Bilmez'in ev ziyaretine Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

Vali Bilmez'den velilere evlerinde ziyaret

Emin Bilmez, Özalp, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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