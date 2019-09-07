Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den yeni paşaya hoş geldin ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Bilmez'den yeni paşaya hoş geldin ziyareti

28 dakika önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yigit'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Bilmez'den yeni paşaya hoş geldin ziyareti, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yigit'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van İl Jandarma Komutanlığını başarılı bir şekilde sürdüren Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanmasıyla, Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Van İl Jandarma Komutanlığına atandı. Önceki gün Van'a gelerek göreve başlayan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yigit'i Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vali Bilmez, "Van'ın huzuru, asayişi ve güvenliği için birlikte mesai harcayacağımız komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Cumhurbaşkanı, Emin Bilmez, Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi
Son Dakika: Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek Susamam parçasını seslendirenlerden rapçi Mirac'ın, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerine tepki yağdı Balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başlayınca, tezgahlar boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 18:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den yeni paşaya hoş geldin ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]