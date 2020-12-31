Vali Bilmez'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, "Sevinçleri ve üzüntüleriyle 2020 yılını geride bırakarak, umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. 2020 yılı tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele etmekte olduğumuz bir yıl oldu. Salgından korunmak ve yayılmasını engellemek adına büyük mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde en değerli hazinemizin sağlık olduğunu bir kez daha anladık. Devletimizin almış olduğu tedbirlere uyulması ve kurallara riayet edilmesi hepimiz adına büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de salgının yaygınlaşmasını önlemek adına yoğun bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir. Ülke ve millet olarak içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreci birlik ve beraberlik ile atlatacağımıza ve özlediğimiz sağlıklı günlere bir an önce kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Pandemi mücadelesinde ön safta hizmet veren sağlık personeline de ayrıca teşekkür ediyorum. 2020 yılı Van'ımız adına da birçok felaketi beraberinde getirdi. Deprem, çığ gibi doğal afetler yaşadık.

Yitirdiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimizin, Vanlı hemşehrilerimizin, korona virüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveri ve fedakarlık içinde çalışan sağlık personelimizin ve güvenlik güçlerimizin, basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının yeni yılını en samimi duygularımla kutluyor, 2021 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum" dedi. - VAN