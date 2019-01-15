Vali Bilmez'den Yyü'ye Ziyaret

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ı ziyaret etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ı ziyaret etti.



Vali Bilmez'i rektörlük binası önünde Rektör Battal ve yardımcıları karşıladı.



Buradan rektörlük makamına geçen Vali Bilmez'e, Rektör Battal 1982 yılında kurulan ve hızla büyüyen üniversitenin, akademik personel, öğrenci sayısı ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.



Vali Bilmez, üniversitelerin bir şehre sosyolojik ve ekonomik anlamda büyük katkılar sunduğunu belirterek, bu anlamda YYÜ'nün de Van'ın kalkınmasında lokomotif rol oynadığına dikkat çekti.



Rektörlük makamındaki görüşmenin ardından Vali Bilmez, yeni yapılan spor kompleksini inceleyip Van Kedi Villası'nı inceledi.



Van'ın en önemli değerleri arasında bulunan, bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü kediler hakkında YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'dan bilgi alan Vali Bilmez, üniversitedeki ziyaretini tamamladı.

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