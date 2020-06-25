Vali Bilmez deprem bölgesinde..."Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok" - Son Dakika

Vali Bilmez deprem bölgesinde..."Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok"

Vali Bilmez deprem bölgesinde.

Vali Bilmez deprem bölgesinde..."Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok"

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VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremden dolayı yaklaşık 10-15 mahallede hasar meydana geldiğini ve 5 vatandaşın da hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van'ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl AFAD Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, depremin etkili olduğu mahallelerde ilk olarak helikopterle inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, "Bugün saat 13.00 civarında 5.4 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Bu deprem Özalp, Saray ve Gürpınar ilçelerinin kesiştiği bölgede etkili oldu. Yaklaşık 10-15 mahallemizde hasara neden oldu. Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok. Sadece depremden dolayı 5 vatandaşımızda hafif yaralanma var. Onlarda Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları iyi, herhangi bir problem yok. Köylerimizde orta ve ağır hasarlı epey bir yapı bulunmaktadır. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bu depremden dolayı herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Mal kayıpları da en seri şekilde telafi edilecektir. Bütün köyleri havadan dolaştık, Elaçmaz Mahallesi tarafına geçeceğiz. Ciddi bir sıkıntımız yok. Epey bir yapı hasar görmüş. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kızılay ekipleri de bölgede. Ekiplerimizin 'ağır hasarlı' dediği evlerden uzak durulması gerekir. Ekiplerimizin gittiği köylerde vatandaşlarımızın ve muhtarımızın yardımcı olmasını talep ediyoruz. Ekipleri herhangi hasar tespiti ile ilgili tartışmalardan uzak kaçınılması, bütün hasar tespit taleplerine bakılacaktır" dedi.

Deprem, Saray, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Bilmez deprem bölgesinde...'Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok' - Son Dakika
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