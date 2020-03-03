Vali Bilmez: Deprem bölgesindeki konutlar hibe olmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez: Deprem bölgesindeki konutlar hibe olmayacak - Son Dakika

Vali Bilmez: Deprem bölgesindeki konutlar hibe olmayacak

7 saat önce

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez: Deprem bölgesindeki konutlar hibe olmayacak, System.String[]

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede incelemelerde bulundu. Depremzedelerle bir araya gelen Vali Bilmez, depremin yıkıma yol açtığı mahallelerde yapılacak olan konutların hibe olmayacağını, 20 yıl yapılandırmayla geri ödeme yapılacağını söyledi.

? Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Şubat'ta İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin 10 kişinin ölümüne ve yıkıma yol açtığı Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde incelemelerde bulundu ve depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Beraberindeki Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 6'ncı Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Tarım Orman ile Çevre ve Şehircilik ve AFAD yetkilileri ile depremin en çok hasara yol açtığı Özpınar Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde de incelemelerde bulunan Vali Bilmez, depremzedelere yapılacak olan deprem konutları ile ilgili bilgi verdi.

Kurulan çadır kentleri ziyaret eden Vali Bilmez, burada çocuklarla yakından ilgilendi. Bilmez, yapılacak deprem konutlarının hibe olmayacağını, hak sahiplerinin 20 yıl yapılandırmayla geri ödeme yapacağını ifade etti. Vali Bilmez, mahalle sakinlerinin birlik içinde hareket etmelerini isteyerek, çalışanlara yardımcı olmalarını ve böylece sürecin daha hızlı yürüyeceğini belirtti.

Bilmez, daha sonra Başkale ilçesine geçerek, Kaymakamlıkta kurulan kriz merkezinde kurum amirleri ile son durum değerlendirmesi yaptı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:29 Kaynak: DHA
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