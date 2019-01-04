Vali Bilmez'e Ziyaretler

Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Mehmet Emin Bilmez
'i ziyaret etti.
Vali Bilmez'e yeni görevlerinde başarı dileyen Tümgeneral İlbaş, sorumluluk alanındaki faaliyetler hakkında da bilgi paylaştı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilmez de bölgede Tümgeneral İlbaş ile hizmet yürütmekten memnuniyet duyacağını belirtti.
Milletvekilleri Arvas ve Gülaçar'dan ziyaret
AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar
ve Abdulahat Arvas
da Vali Bilmez'i ziyaret etti.
Yeni görevinde Vali Bilmez'e başarı dileyen milletvekilleri, önümüzdeki dönemde kentin ihtiyaçları ve yürütülecek hizmetlerle ilgili birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
Bilmez de ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kente hizmet noktasında uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağını vurguladı.