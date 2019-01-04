Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'e Ziyaretler

Vali Bilmez'e Ziyaretler

1 saat önce

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

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Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Vali Bilmez'e yeni görevlerinde başarı dileyen Tümgeneral İlbaş, sorumluluk alanındaki faaliyetler hakkında da bilgi paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilmez de bölgede Tümgeneral İlbaş ile hizmet yürütmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

Milletvekilleri Arvas ve Gülaçar'dan ziyaret

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas da Vali Bilmez'i ziyaret etti.

Yeni görevinde Vali Bilmez'e başarı dileyen milletvekilleri, önümüzdeki dönemde kentin ihtiyaçları ve yürütülecek hizmetlerle ilgili birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Bilmez de ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kente hizmet noktasında uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:44 Kaynak: AA

Jandarma, Emin Bilmez, Van, Güncel
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