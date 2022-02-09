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VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika

VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI

09.02.2022 12:13

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın göç rotası üzerinde bulunduğunu belirterek, Sınırda askeri birliklerimiz 7-24 esasına göre 9 tabur, 46 karakol, 184 kule ile görev yapmakta.

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın göç rotası üzerinde bulunduğunu belirterek, Sınırda askeri birliklerimiz 7-24 esasına göre 9 tabur, 46 karakol, 184 kule ile görev yapmakta. Hemen onun arkasında jandarma bütün sınır hattında güzergahlarda devriye gezip nöbet tutmakta. 2021 yılında biz yaklaşık 150 şok evi yıktık. Bu sene ise 17 şok evi yıktık. Geçen yıl 1900, bu yıl da 100 insan kaçakçılığı yapan organizatör yakalandı dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, valiliğin Ali Paşa Toplantı Salonu'nda, İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Göç Müdürü Cuma Omurca ve ilgili kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. 2022'nin ilk toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, düzensiz göçmen ve insan ticaretiyle ilgili bilgiler verdi. Vali Bilmez, toplantıda ilgili kurumlarla koordine gerektiren konuların masaya yatırılacağını söyledi.

'VAN GÖÇ ROTASI ÜZERİNDE'

Toplantıya ilişkin bilgilendirme yapan Vali Bilmez, 'Her yılın başında yapmamız gereken bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Burada hem düzensiz göçle mücadeleyi hem ilimizde ikamet eden göçmenlerin durumu, düzensiz göçlere karşı alınan önlemleri değerlendirecek, yeni alınacak önlemler konusunda kararlar alacağız. Afganistan üzerinden İran'a oradan ilimize gelen düzensiz göçmenler, buradan Türkiye'nin batı bölgesi oradan da Avrupa'ya gidiyor. Biz böyle bir rota üzerindeyiz dedi.

'2021'DE 1900 ORGANİZATÖR YAKALANDI'

Düzensiz göçmenlerle yoğun mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Vali Bilmez, şunları söyledi

'Sınırda askeri birliklerimiz 7-24 esasına göre 9 tabur, 46 karakol, 184 kule ile görev yapmakta. Hemen onun arkasında jandarma bütün sınır hattında güzergahlarda devriye gezip nöbet tutmakta. İlimizde hem dağlarda hem şehir merkezinde açıkta düzensiz göçmen hareketi görmek imkansız. Bir şekilde sınırı geçenler şok evlerde tutuluyor. 2021 yılında biz yaklaşık 150 şok evi yıktık. Bu sene ise 17 şok evi yıktık. Geçen yıl 1900, bu yıl da 100 insan kaçakçılığı yapan organizatör yakalandı. Asker, jandarma, emniyet, sahil güvenlik birimleri, ile termal kameralar, İHA ve SİHA görüntülerinden yararlanarak kentimize düzensiz göçmenleri sokmamak için mücadele veriyoruz. Bu birimlerimiz yakalanan göçmenleri, deport etmek için İl Göç Müdürlüğü ile koordineli çalışıyor. Bu mücadelede emek veren personelimize ve bize destek veren Van halkına teşekkür ediyorum. Kurularımıza, askerlerimize, güvenlik güçlerimize karalı mücadelelerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim.

Toplantı, İl Göç Müdürü Cuma Omurca'nın, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermesiyle devam etti.

VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI
VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI
VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI
VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI
VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI
VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI
VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI

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Emin Bilmez, Jandarma, Van, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ BİLMEZ GEÇEN YIL 1900, BU YIL 100 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika


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