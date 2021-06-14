Vali Bilmez Gençlerle Buluşup Sohbet Etti - Son Dakika

Vali Mehmet Emin Bilmez Kalecik TOKİ' de ikamet eden gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile gençlerle bir araya gelen Vali Bilmez, ilk olarak gençlerle tanıştı.

Vali Bilmez, daha sonra kendisini tanıtarak tecrübelerini anlattı.

Geleceği şekillendirmek için kararlı davranmanın önemine dikkat çeken Vali Bilmez, " Van'lı gençlere, bize umut lazım, iş lazım, AŞ lazım. İnsanoğlunun özgür iradesiyle seçemeyeceği iki şey vardır. Bir cinsiyetimiz, ikincisi ise anne ve babası. İrade dışında olan bir şeyden dolayı herhangi bir kimseden üstün olmamız söz konusu değil. Her birimiz bir farklı yerlerden geldik. Allah, birimizi erkek, birimizi, kadın birimizi Türk, birimizi Kürt yaratmış. Coğrafya kaderdir ve o kaderde birleşmemiz gerekir. Bizler modern bir kent yaratmak için çaba göstereceğiz. Modern kent ve kentli olabilmek için şehirde toplumun huzurunun, güvenliğinin ve sağlığının korunması amacıyla konulmuş kurallara uymamız gerekir. Kurallarına uyarak en güzel mahalleyi, en güzel kenti yaratmak için çaba göstereceğiz" dedi.

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Vali Bilmez, "Bir toplum için en önemli şey devlettir. Daha güçlü devlet yaratmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz. Gençler olarak ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri okumalı ve sorgulamalısınız. Bu kentin ve ülkemizin umudu sizlersiniz, hedeflerinizin peşinden koşun" şeklinde konuştu.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen program, gençlere kitap hediye edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.