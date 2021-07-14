Vali Bilmez Görme Engelli Yazarın İmza Gününe Katıldı

Vali Mehmet Emin Bilmez görme engelli yazar Rukiye Pulat'ın davetini kırmayarak imza gününe katıldı.

Anka Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki imza gününde görme engelli genç yazar Rukiye Pulat ile birlikte Vanlı yazarlar da okuyucularıyla buluştu.

İmza gününe katılan Vali Mehmet Emin Bilmez, görme engelli Rukiye Pulat'ın kendisini ziyaret ettiğini ve imza davet ettiğini belirterek, "Bir süre önce Rukiye kızımız bizi ziyaret edip 'Siz Benim Işığımsınız' kitabını takdim ederek bizi imza gününe davet etti. Biz de bugün onun imza gününe ve diğer yazar arkadaşlara destek amacıyla davetlerine icabet ettik. Bunun yanında Rukiye bizi ziyaret ettiğinde kısa bir film çekmek ve yarışmalara katılmak istediğini söylemişti. İnşallah o hayalini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben kendisini kutluyorum. Gençlere örnek olduğu için tebrik ediyorum. Hepimiz birbirimizin ışığı olacağız" dedi.

Doğuştan engelli 24 yaşındaki Rukiye Pulat ise yaşam öyküsünü ve yaşadığı zorlukları kaleme aldığını belirterek, "Kendi hayatımı kaleme aldım. Bana destek olan ailem ve diğer kahramanları da göz önünde bulundurarak hazırladığım kitabımın ilk baskısı da çıktı. İkinci bir kitap da yazmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.