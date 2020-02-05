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Vali Bilmez: "İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere...
7 saat önce
Van Valisi Bilmez: "İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Van Valisi Bilmez: "İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi"
Son Dakika MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek