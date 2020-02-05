Vali Bilmez: "İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez: 'İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere... - Son Dakika

Vali Bilmez: "İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere...

7 saat önce

Van Valisi Bilmez: "İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi"

Van Valisi Bilmez: "İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi"

Vali Bilmez: İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere...

Jandarma, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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