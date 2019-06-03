Vali Bilmez'in bayram mesajı

Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bilmez, mesajında, rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş, yardımlaşma ve paylaşma duygularının yoğun yaşandığı on bir ayın sultanı mübarek ramazanı geride bırakarak birlik ve beraberliği güçlendiren Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
İnanç ve toplumda çok özel yeri olan dini bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü gibi güzel hasletleri pekiştirirken, dargınlıkları sona erdirdiğini, barışa ve muhabbete vesile olduğunu ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı'mızın sevinç ve mutluluklarımızı paylaşıp kat ve kat arttırmamıza, milli ve manevi birliğimizin en üst seviyede yaşanmasına, dostluklarımızın tazelenmesine vesile olmasını diliyorum.
Bayramda, başta anne ve babalarımız, eşimiz, çocuklarımız, akrabalarımız olmak üzere tüm dostlarımızı ve komşularımızı unutmayalım. Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimizin ailelerine de daha özenle kucak açalım. Ayrıca valilik olarak bayramın huzur içinde kutlanması için her türlü tedbiri aldığımızı belirtir, vatandaşlarımızın da bayram sevincinin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uymasını hatırlatırız. Bu vesile ile bu vatan için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, emanetleri olan ailelerinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Yine kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor huzurlu bayramlar diliyorum. Başta Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere, güvenlik güçlerimiz, görev başındaki kamu personelimiz ve tüm vatandaşlarımızın sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum."