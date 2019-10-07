Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'in eşi, çocukları ve gençleri misafir etti
Son Dakika Güncel Vali Bilmez'in eşi, çocukları ve gençleri misafir etti

Vali Bilmez'in eşi, çocukları ve gençleri misafir etti

11 dakika önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar ve gençlerle yazlık konutunda bir araya geldi.

Vali Bilmez'in eşi, çocukları ve gençleri misafir etti, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar ve gençlerle yazlık konutunda bir araya geldi.


Meral Bilmez, koruma altındaki çocuklar ve gençleri hafta sonu iki ayrı grup halinde ağırlayarak, onlarla farklı etkinlikler kapsamında güzel vakit geçirdi. Van Gönül Elçileri ve Çocuk ve Gençlik Kampüsü projelerinin koordinatörü olan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Korumamız altındaki çocuklarımızın fiziksel, bilişsel ve ruhsal kapasitelerini geliştirmek için uyguladığımız farklı programların yanında bu kez de gönüllerince eğlenmeleri, eğlenirken öğrenmeleri için valimizin değerli eşleri ve Van Gönül Elçileri Topluluğunun kurucusu Meral Bilmez Hanımefendinin kıymetli davetleri üzerine hafta sonunu valilik yazlık konutundaki bu kapsamlı programla geçirdik. Bizleri ağırlayan ve çocuklara karşı hassasiyetini esirgemeyen Meral Bilmez Hanımefendiye il müdürlüğümüz ve çocuklarımız adına teşekkür ederim" dedi. - VAN

Gönül Elçileri, Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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