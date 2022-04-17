Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi

17.04.2022 15:46
Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evleri bünyesindeki öğrencileri ziyaret etti, onlarla sahur yaptı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bilmez'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Afet Yardımcı da eşlik etti.

Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi
Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi
Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi
Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi
Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi

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Kaynak: AA

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