Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez'den anlamlı davet
Son Dakika Güncel Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez'den anlamlı davet - Son Dakika

Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez'den anlamlı davet

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla İpekyolu Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerini misafir etti.

Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez'den anlamlı davet, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla İpekyolu Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerini misafir etti.


İpekyolu Gündüzlü Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerini, ailelerini ve yöneticilerini konağında misafir eden Meral Bilmez, gününü kutladığı öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Rehabilitasyon merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abidin Göksoy'dan bilgi alan Meral Bilmez, daha sonra çocuklarla tek tek ilgilenerek birlikte fotoğraf çektirdi.


Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman'ın eşi İpek Türkman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz'un da katıldığı etkinlik, öğrencilerden Nurcihan Arvas'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu. - VAN

Emin Bilmez, İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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