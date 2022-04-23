Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, gençlerle iftar yaptı - Son Dakika
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Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, gençlerle iftar yaptı

23.04.2022 02:11
Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, gençlerle iftar yaptı

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, gençlerle iftarda bir araya geldi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, gençlerle iftarda bir araya geldi.

Van YYÜ Camii'nde düzenlenen programda Meral Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, öğrencilerle iftar yaptı.

Üniversite Camii Kur'an Kursu Öğreticisi ve Tuşba Gençlik Merkezi Koordinatörü Tuba Akkuş ve 350 öğrencinin katıldığı iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, iftar yemeği, dua ve üniversiteli gençlerin seslendirdiği ilahiler eşliğinde devam etti.

Meral Bilmez'in öğrencilerle bir süre sohbet ettiği program Tuba Akkuş'un hediye takdimi ile son buldu.

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Hüseyin Bekmez, Emin Bilmez, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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