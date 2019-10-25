Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, müdür eşleriyle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, müdür eşleriyle bir araya geldi

Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, müdür eşleriyle bir araya geldi

14 dakika önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, kamu kurum müdürlerinin eşleri ile bir araya geldi.

Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, müdür eşleriyle bir araya geldi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, kamu kurum müdürlerinin eşleri ile bir araya geldi.

İl Müftülüğünde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Toplantıda konuşan Meral Bilmez, kamu kurum müdürlerinin eşleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin eşleri ile her fırsatta bir araya gelmek istediğini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu toplantı vesilesiyle hem daha yakından tanışmış olacağız, hem de Peygamber Efendimizin bizlere gösterdiği hayat rehberi olan sözlerini görüşeceğiz, konuşacağız. Efendimizin bıraktığı Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmak ve bu doğrultuda yaşama gayreti, her hakiki Müslümanın hayata dair rehberi olmalı. Allah hepimize bu gayret üzerinde ömür sürmeyi, her ne iş üzerinde meşgulsek bu gayret üzerinde işimizi sürdürmeyi ve en nihayetinde de bu gayretle, imanla son nefesimizi vermeyi nasip etsin. Bu noktada ömrümüzü rabbimizi, peygamber efendimizi ve onun bıraktığı Kur'an-ı, sünnetleri tanımak, anlamak ve hayata geçirme çabası ile yaşamamız gerekiyor. Çünkü insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle de dirilir. Sözcükler efendimizi anlatmakta kifayetsiz kalsa da yine onu konuşmak ve onu anlatmakla geçen dakikalar altın değerinde oluyor. İnşallah sizlerle geçireceğimiz zaman da bu nispette bereketlenecek."

Program, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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