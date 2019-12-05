Vali Bilmez'in eşinden girişimcilere ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, kentteki girişimcileri ziyaret etti.



Meral Bilmez, ilk ziyaretini Halilağa Mahallesi'ndeki Turkuaz Halı Yıkama Fabrikasına yaptı. Meral Bilmez, kendi imkanlarıyla işini kuran ve kentte halı yıkama fabrikası açan ilk kadın girişimci olan Esra Gürcan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.



İş yerinde incelemede bulunan ve 3 personelin istihdam edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Meral Bilmez, kendi imkanlarıyla fabrika kurup aile ekonomisine katkı sunan Esra Gürcan'ı da tebrik etti.



Buradaki incelemelerinin ardından Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan Beş Kardeşler Tekstil Atölyesine geçen Meral Bilmez, atölyeyi gezerek çalışanlarla sohbet etti. Vanlı 5 kardeşin kendi imkanlarıyla açtığı tekstil atölyesinde 120 çalışanın istihdam edildiğini anlatan atölyenin sahiplerinden Cesim Utangaç, atölyenin işleyişi, durumu ve hedefleri hakkında Meral Bilmez'i bilgilendirdi.



Ürünlerin paketleme bölümünde de inceleme yapan Meral Bilmez, çalışanlara kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı. - VAN