Vali Mehmet Emin Bilmez'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülkenin her karış toprağında, vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, milletin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu ifade eden Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"Bugün üzerinde şanla, şerefle yaşadığımız, canımızdan kıymetli cennet vatanımız, vatan, bayrak, millet sevgisiyle korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. İşte bu nedenle, bizler de bu kutsal emanete gereken değeri vermeli, onu en iyi şekilde korumalı ve nesilden nesile yücelterek ve yükselterek aktarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."