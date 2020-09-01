Vali Bilmez'in Gürpınar ziyareti - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Fatih Sayar ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Bilmez, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra adli yılın açılışı nedeniyle ilçede görevli hakim ve savcıları ziyaret eden Bilmez, Gürpınar Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'la bir araya geldi.
Tanış'ın belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdiği Bilmez, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:05 - Kaynak: AA
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