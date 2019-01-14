Vali Bilmez'in Kurum Ziyaretleri

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Adliyesini ziyaret etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Adliyesini ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilmez, ilk olarak Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.



Karargah binası önünde karşılama mangasını selamlayan Bilmez, Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.



Tümgeneral İlbaş'tan kolordunun sorumluluk bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Bilmez, elde ettikleri başarılardan dolayı İlbaş'ı ve personelini tebrik etti.



Daha sonra Van Adalet Sarayına giden Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keskin, adliyenin fiziki durumu ve işleyişi hakkında Vali Bilmez'e bilgi verdi.



Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu ve 1. İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven'i de ziyaret eden Bilmez, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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