Vali Bilmez'in Kurum Ziyaretleri Devam Ediyor

Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum müdürlerinden yapılan çalışmalar ve yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı.
Vali Bilmez, ilk olarak Edremit ilçesindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gitti. İl Müdürü Ali Kemal Atlı
ve idari personel tarafından karşılanan Vali Bilmez, buradan toplantı salonuna geçerek personelle tanıştı. Daha sonra Vali Bilmez'e, İl Müdürü Atlı sunum eşliğinde yürütülen projeler, yapılan çalışmalar ve kurumun yapısı hakkında bilgi verildi.
Tabiat varlıklarını koruma çalışmaları, hava ve su kirliliği ile ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirilen Vali Bilmez, özellikle çevre yolundaki son durum ve Van Gölü
'nün kirlilikten korunması için yürütülen çalışmalar ile ilgili detaylı bir rapor istedi. Vali Bilmez, sunumun ardından yapılan çalışmalar için Müdür Atlı ve personeline teşekkür etti.
Vali Bilmez, daha sonra Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne geçti. Kurum binası önünde karşılanan Vali Bilmez, İl Müdürü Muzaffer Aktuğ
, Rolöve Anıtlar Müdürü, Devlet Tiyatrosu
Müdürü, Müze Müdürü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürüyle bir araya geldi. Burada Vali Bilmez'e, İl Müdürü Aktuğ ve diğer müdürler, kendi alanları ile ilgili bilgiler verdi.
Van'daki tarihi ve turistik mekanlarda yapılan çalışmalar, Akdamar Kilisesi
'nde yapılan ayin, Van Kalesi
, Van'da yapılan kazı çalışmaları, Van'ın turist sayısı, yeni müze gibi birçok alanda bilgi alan Vali Bilmez, Van'ın kültür ve turizm bakımından iyi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bunun değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Vali Bilmez, Müdür Aktuğ ve personeline teşekkür ederek kurumdan ayrıldı.
Ziyaretler kapsamında Vali Bilmez, son olarak Tarım ve Orman Müdürlüğüne geçti. İl Müdürü İbrahim Görentaş tarafından karşılanan Vali Bilmez, toplantı salonunda ilk olarak müdür yardımcısı ve şube müdürleriyle tanıştı. Daha sonra İl Müdürü Görentaş tarafından Vali Bilmez'e, Van'daki tarımsal ve hayvancılık alanındaki faaliyetler, yetiştirilen sebze meyveler, büyükbaş, küçükbaş hayvan sayısı, çiftçiye verilen destekler gibi çeşitli konularda sunum eşliğinde bilgi aktarıldı.
Vali Bilmez, bölgenin tarım ve hayvancılık ile kalkınacağını ve bu anlamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hayata geçireceği projelerin çok kıymetli olduğunu belirterek, Müdür Görentaş ve çalışanlara yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederek ziyaretini tamamladı. - VAN