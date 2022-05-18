Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor

18.05.2022 15:10
Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor

Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Bilmez, Çatak ilçesinde Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından karşılandı.

Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen veda programına katılan Bilmez, protokol üyeleri, kurum amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve vatandaşlarla vedalaştı.

Bilmez, toplu fotoğraf çekiminin ardından ilçeden ayrıldı.

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Kaynak: AA

Valiler Kararnamesi, Emin Bilmez, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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