Vali Bilmez inci kefalinin göç yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Bilmez inci kefalinin göç yolunda incelemelerde bulundu

VAN - Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekiler ile birlikte 15 Nisan 15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasak olan inci kefali balığının yoğunlukla göç ettiği Bendimahi çayında incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte inci kefali balığının yumurtalarını bırakmak için yoğun göçün yaşandı Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Çayı'na gitti. Vali Bilmez ve beraberindekileri burada Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş tarafından karşılandı. Çalışmalar hakkında Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş'tan bilgi alan vali Bilmez, daha sonra yasağın başladığı ilk gün jandarmanın başarılı operasyonu sonucu ele geçirdikleri 400 metrelik manyat ağının bir gecede kaç kilo balık yakaladığını ve yapılan çalışmaları anlattı.

İnceleme ile ilgili açıklama yapan Vali Bilmez, "Bildiğiniz gibi Van Gölü'nde endemik bir balık türümüz olan inci kefalimiz bulunmakta. Bu balığımız 20 yıl önce nesli tükenmek üzereydi. O zaman Mustafa Sarı hocamızın öncülüğünde bir farkındalık oluşturuldu ve ilk toplantı Muradiye'de yapıldı. Şimdi Mustafa hocamız, bayrağı diğer Mustafa hocamızdan devralmış ve devam ettiriyor. 20 yıl önce Muradiye'de insanlar balığı koruma konusundaki duyarlılığı maalesef çok olumsuzdu. Ama bugün aynı Muradiye'de çocuklar balıklara sahip çıkıyor. Dere kenarından balığı koruyor ve hatta birebir yaşanmış bir olayımızda var. Çocuk, babası balık tutmaya gittiğinde babasını ihbar ediyor böyle güzel gelişmeler bizde var. Bugün bu balık korunabildiği için, nesli, tükenmekten kurtulduğu için 14 kooperatifimiz, 160 teknemiz, bu yasak sezonu dışında Van Gölü'nde balık avlamakta ve günlük 10 ton balık tutup satılmaktadır. Yaklaşık 15 bin insan geçimini bu balıkla yapıyor. Bu yavrulama döneminde eğer tedbir alınmazsa vatandaşımızın o bilinçsiz avlanması yüzünden balığın nesli çok kısa bir sürede tükenebilecek noktaya gelir. Biraz önce gördüğümüz 400 metrelik bir ağla ne kadar dereye giden canlı varsa hepsini bir anda yok etmektedir. Bu balığı bizim Nisan 15 ile Haziran 15'i arası yasak dönemde bu yasağa uyuyacağız, bu balığın çoğalmasına müsaade edeceğiz. Ondan sonrada biz bu balıktan ekmek yiyeceğiz. Çocuklarımızın geleceğini buradan elde ettiğimiz ekonomik kazançla inşallah inşa edeceğiz. Ben buradan bütün jandarma teşkilatına, personelinin hepsini tebrik ediyorum. Yöre halkına teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz basın mensupları bu konudaki desteğini istiyoruz. Vatandaşlarımıza kesinlikle burada göz yumulmayacağını, kaçak balıkçılık işi yapanlara karşı her türlü yasal işlem yapılacağının bilinmesini istiyoruz. Biz bu balığı bu yörede yaşayan insanlar için koruyoruz. Bu balığı korumakta ne jandarmanın, ne Mustafa hocanın, ne de üniversitemizin herhangi bir menfaati yok. Sadece bu yöre insanının menfaati var, ülkemizin menfaati var. Onun için bu balığı hep birlikte koruyacağız. Endemik bir türdür sadece bölgemizde yaşıyor ve biz bu balığı yaşatacağız, çoğaltacağız ve ekonomiye kazandıracak inşallah" dedi.

"Kürt ölsün, balık yaşasın diyorlar, ben öldükten sonra balık benim ne işime yarar"

Yaklaşık 20 yıl önce Muradiye'de kaymakamlık yaptığında o zaman Mustafa Sarı ile ilk yaptıkları toplantıdan bahsetmek istediğinin altını çizen Vali Bilmez, "İlk toplantı Mustafa Sarı hocamızla birlikte yaptık. Yazın burada Bendimahi Çayı'nın suyunu kesip yonca sulamada kullanıyorlar. Bu suyun tamamıyla kesilmemesi gerektiğini, balığın neslinin devam edebilmesi için belli bir miktarının dereye bırakılması gerektiğini söyleyince, bunun da balık için gerekli olduğunu, bu balıkta sizin için gerekli olduğunu söylediğimizde bir köyümüzün muhtarı kalktı, "bunlara bakın Kürt ölsün, balık yaşasın diyorlar, ben öldükten sonra balık benim ne işime yarar" diye müthiş bir tepki gösterdi. O babanın çocuğu şimdi dere kenarında bu balığın onun geleceği olduğunun bilinciyle koruyor. Onun için çok güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.