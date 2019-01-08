Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, İtfaiyeyi Ziyaret Etti

Vali Bilmez, İtfaiyeyi Ziyaret Etti

2 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Bilmez, İtfaiyeyi Ziyaret Etti, System.String[]
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.


Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Bilmez, Altıntepe Mahallesi'ndeki itfaiye teşkilatını ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan ve İtfaiye Daire Başkanı Abdülillah Arvas ile itfaiye kampüsünü gezen Bilmez, yeni alınan araçları inceleyerek, itfaiye personeliyle bir araya geldi.


Bölgenin en büyük itfaiye filosuna ve en donanımlı personeline sahip olan teşkilatın başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirten Bilmez, itfaiyeciliğin önemine dikkati çekti.


Bilmez, daha sonra geçirdiği kaza sonrasında YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde ameliyat olan Yol Yapı Daire Başkanlığında görevli operatör Bedrettin Enterili'yi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Emin Bilmez, Van, İtfaiye, Güncel
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