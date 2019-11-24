Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, kahvede okey oynadı
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Vali Bilmez, kahvede okey oynadı

6 saat önce

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Bilmez, kahve ziyareti sırasında kendisini masalarına davet edenlerle okey oynadı.

Vali Bilmez, kahvede okey oynadı, System.String[]

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Bilmez, kahve ziyareti sırasında kendisini masalarına davet edenlerle okey oynadı.

Van'a atandıktan sonra devlet- vatandaş kaynaşmasını sağlamak için her kesimden insanla bir araya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, hafta sonunu esnafı ziyaret ederek geçirdi. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Bilmez, İrfan Baştuğ Caddesi'nde bir kahveye girdi. Vali Bilmez, burada, kendisini masalarına davet eden vatandaşlarla okey oynadı. Vali Bilmez, vatandaşların meraklı bakışları arasında bir yandan çayını yudumlarken, bir yandan da ıstakaya taşları dizdi. Vali Bilmez oyunu da kazanırken, vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bilmez, daha sonra aynı caddede diğer esnafı da ziyaret ederek programını tamamladı.


Mehmet Bilmez, Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:54 Kaynak: DHA
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