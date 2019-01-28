Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, Kamu Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor

Vali Bilmez, Kamu Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor

1 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Bilmez, Kamu Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Bilmez, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Tuşba Belediye Başkanlığına gitti. Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve yardımcıları tarafından karşılanan Vali Bilmez, bir süre Özgökçe'nin makamında sohbet etti.

Daha sonra Vali Bilmez'e, Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe tarafından ilçeye yapılan yatırımlar ve hizmetlerle ilgili sunum yapıldı. Vali Bilmez, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Özgökçe ve çalışanlarına teşekkür ederek, Tuşba ilçesinin önemli bir merkez olduğunu ve yapılacak her türlü yatırım ve hizmete destek vereceklerini ifade etti.

Sunumun ardından Vali Bilmez'e, Başkan Özgökçe tarafından günün anısına tablo hediye edildi.

Buradan Tuşba Kaymakamlığına geçen Vali Bilmez'i, Kaymakam Meral Uçar ve ilçedeki kamu kurum müdürleri kaymakamlık binası önünde karşıladı. Kaymakam Uçar tarafından, makam odasında Vali Bilmez'e ilçenin genel durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından Vali Bilmez'e, günü anısına Kaymakam Uçar tarafından filografi tablo hediye edildi.

Daha sonra Vali Bilmez, kaymakamlık binasında incelemelerde bulunarak çalışanlarla sohbet etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Bilmez'in sonraki durağı Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) oldu. VANTSO Başkan Vekili Faruk Biner ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, buradan toplantı odasına geçti. Başkan Vekili Biner, Vali Bilmez'e ilin ekonomisine ilişkin sunum yapıldıktan sonra, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesine giren Dede Korkut Hikayelerinin yer aldığı kitabı hediye etti.

Vali Bilmez'in son ziyareti Edremit İlçesi sınırları içerisinde bulunan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) oldu. İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik tarafından karşılanan ve merkez hakkında bilgilendirilen Vali Bilmez, üretim yapan fabrikalarda inceleme yaparak firma sahipleriyle hasbihal etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Tuşba, Mehmet Emin Bilmez, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1500 Kişi Alınacağını Duyan Vatandaşlar, İŞKUR Önünde Uzun Kuyruklar Oluşturdu Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın

Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı Sel Vurdu, Kutsal Topraklar Su Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 22:12:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, Kamu Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]