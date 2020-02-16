Vali Bilmez, karla mücadele çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte devam eden karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son 26 yılın en çetin kışının yaşandığı Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği kentte kar temizleme çalışması yapan ekipler, biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez de gece geç saatlere kadar ekiplerin karla mücadele çalışmalarını denetledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kentteki ara cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Bilmez, ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi. Vatandaşların rahat etmesi için ekiplerin ara vermeden çalıştığını aktaran Bilmez, "Bu süre zarfında vatandaşlarımızın biraz sabırlı olmalarını istiyoruz. Özellikle çalışmaların yapıldığı sokaklarda araçların park edilmemesini rica ediyoruz. Arkadaşlarımız mesai saatlerinin çok üzerinde çalışmakta. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilmez'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Halil İbrahim Ateş eşlik etti.