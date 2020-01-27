Vali Bilmez, karla mücadele ordusunu yalnız bırakmadı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, karın yağdığı günden bu yana çalışan ekipleri yalnız bırakmayarak, neredeyse tüm çalışmaları yerinde inceledi.



Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ilk anından itibaren tüm birimleri ile sahada olan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan tüm mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açtı. Çalışmaların ilk anından itibaren ekipleri yalnız bırakmayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gece geç saatlere kadar iş makinelerinin başında karla mücadele çalışmalarını takip ediyor.



Son yağan karla beraber il merkezi ve neredeyse tüm mahallelerin kardan etkilendiğini belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk andan itibaren tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.



"2 bin kamyon karı il dışına taşıdık'



Karın yağışına çok sevindiklerini belirten Vali Bilmez, "Bereket getirdiği gibi bir yandan da hayatı zorlaştırdı. Kar yağışı ile birlikte kapanan 681 mahalle ve mezra yolumuz an itibariyle tamamen açık. Sadece 16 mezramızda yol genişletme çalışmaları var. Şehir içinde de bütün ana yollar açıldı. Dünden bu yana da şehir merkezindeki karı şehir dışına taşımaya çalışıyoruz. Son iki gün içerisinde hemen hemen 2 bine yakın kamyon şehir dışına taşındı. Bu süre zarfından tüm Van halkından da destek ve hoşgörü bekliyoruz. İnşallah bütün ara sokaklar dahil bir kaç gün içerisinde temizleyeceğiz. Kaldırımları ve ana yolları açtık. Kaldırım ile ana yol arasında biriken karları da bir iki güne tamamlayacağız. Esnafımızın bir kısmı ciddi destek verdi. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.



"4 dakikada 1 kamyon kar dolduruluyor"



Karla mücadele çalışmalarına Türkiye'de nadir bulunan araçlardan biriyle de devam ettiklerini ifade eden Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Karla mücadele aracı Amkador 37 ile 4 dakikada 1 kamyon doluyor. Daha az da bir yakıt tüketimi var. Araç kiralandı. Önümüzdeki süreçte burada kalacak. İnşallah bundan sonraki süreçte karla mücadelede kiralayacağımız araçlar arasında bu araçtan da iki tane olacaktır" şeklinde konuştu. - VAN