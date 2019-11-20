Vali Bilmez, Kaymakam Çelik'i ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'i ziyaret etti.

Çelik ve ilçedeki kurum amirleri tarafından karşılanan Bilmez, daha sonra kaymakamlık makamına geçti.

Burada, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilmez, Çelik'e görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilki başlatılan ara tatil etkinlik programı kapsamında ev ziyaretlerinde bulunan öğretmenlere eşlik eden Bilmez, evlerine gittiği Semanur ve Beyzanur kardeşlere eğitim hayatlarında başarı diledi.