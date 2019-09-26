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Vali Bilmez, köprülü kavşakta incelemelerde bulundu

2 gün önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu karayolu üzerinde yapımı devam eden Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağında incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, köprülü kavşakta incelemelerde bulundu, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu karayolu üzerinde yapımı devam eden Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağında incelemelerde bulundu.


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihalesi yapılan Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağındaki çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, yetkililerden kavşağın son durumu ile ilgili bilgi aldı.


Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Vali Bilmez, "Çalışmaların hızla ilerlediği ve trafiği büyük oranda rahatlatacak kavşak, inşallah 29 Ekim 2019'da tamamlanarak hizmete girecek" dedi. - VAN

Emin Bilmez, İpekyolu, Köprülü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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