Vali Bilmez, KYK yurtlarındaki gençlerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki gençlerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Öğrenci Yurtlarında kalan gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Programa Van Valisi Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve eşi Bilgin Bekmez katıldı.

Vali Bilmez, eğitim hayatları nedeniyle ramazan ayını ailelerinden uzak geçiren gençleri yalnız bırakmadı.

İftar saatinde yurtta bulunan gençlerle birlikte iftar açan Vali Bilmez ve beraberindekiler, iftar sonrası gençler için düzenlenen etkinliği izlemek üzere konferans salonuna geçti.

Programda gençlere seslenen Bilmez, "Önce kendimize, ailemize ve çevremize faydalı olmak için kendimizi yetiştirmemiz gerek. En üstünümüz ve en hayırlımız topluma faydalı işler yapan kişi olduğunu unutmayalım. Kim ki daha fazla kişiyi fikirleriyle insani duygularıyla kucaklıyorsa, bir birimizi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Bize farklı renkler zenginliktir. Bize sevgi lazım. Buna çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Genç Ofis üyelerinin "7 Dil, 7 Bölge" isimli oratoryo gösterimi salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gençlerin oratoryo sunumu izleyenlerden büyük alkış aldı.

Program, semaver çayı ve tatlı ikramının ardından sona erdi.