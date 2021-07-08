Vali Bilmez Mezun Olan Öğrencilerin Sevincine Ortak Oldu - Son Dakika

Van Yüzünü Yıl Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Vali Mehmet Emin Bilmez, mezuniyet törenine katılarak öğrencilerin mutluluğunu ortak oldu.

YYÜ kampüs alanındaki çim sahada gerçekleştirilen tören, mezun olan öğrencilerin geçiş töreni sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, uzun bir sınav ve eğitim maratonunun ardından üniversiteden mezun olan öğrencilerin diplomalarını aldığını belirterek, "Çocuklarımız ilkokuldan başlayarak sürekli hayatını öteleyip sınavlara hazırlanarak bir anlamda bir yarışçı gibi sınavdan sınava girip bu günlere geldiler. Şimdi diplomalarınızı aldınız. Gerçekten emin olun bu diploma ile iş bitmiyor. Asıl şimdi hayat sınavı başlıyor. Rabbim bundan sonra hem akademik, hem mesleki, hemde özel hayatınızda bahtınızı açık etsin. Sizleri şimdiye kadar yalnız bırakmayan ailelerinizi şimdi de siz yalnız bırakmayın. Bu vesile ile sizi yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza, okulumuzun tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Programda, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrenciler adına okul birincisi ve aileler adına bir veli konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Emin Bilmez okul birincisine, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve akademik personel ise dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye verdi.

Tören, yaş kütüğüne okul birincisinin yıldız çakması ve fotoğraf çekimiyle son buldu.