Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesindeki muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesindeki muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde görevli muhtarlarla bir araya geldi. İlçede açık havada gerçekleştirilen toplantıda, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili muhtarlara bilgi veren Vali Bilmez, muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini söyledi.


Hem valilik hem de belediye olarak muhtarlara büyük önem verdiklerini belirten Vali Bilmez, şubat ayında yaşanan çığ felaketinden ötürü vefat eden vatandaşlara da rahmet diledi. Vali Bilmez, "Geçmişte Bahçesaray bu bölgede ilim irfan saçan bir merkez oldu. Çok büyük şahsiyetler yetiştirmiş, bölgeye ışık saçan bir yerdir. Bu zatların feyz ve bereketi Bahçesaray'ın üzerinde olduğuna inanıyorum. Onlara da gani gani rahmet diliyorum. İstiyoruz ki Bahçesaray'ın insanlara iyiliğe sevk eden, kötülükten arındıran özelliği yine aynı devam etsin. Bahçesaray hiçbir olumsuzlukla anılmasın. Şükür ki baktığımız da herkes kardeş gibi. Bizlerin de bunu devam ettirmesi gerekiyor. Bizler de bugün sizlere hem yaşanan çığ felaketinden ötürü tekrardan geçmiş olsuna, hem de sohbet etmeye, sorun ve sıkıntılarınızı dinlemeye geldik" dedi.


İlçedeki korona virüs salgınına da dikkat çeken Vali Mehmet Emin Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Maalesef ilimizde ilk korona virüs vakası Bahçesaray'da yaşandı. İl dışından gelen bir kardeşimizin testi pozitif çıkmıştı. Yine ilk vefat eden de Bahçesaray ilçemizde olmuştu. Unutmayalım ki tedbir şarttır. Dışarıdan gelenlerin kendilerini izole etmesi, bu hastalığın önüne geçmemizde büyük rol oynuyor. Şu an elhamdülillah uzun süredir vaka yaşanmayan bir ilçemiz. İnşallah hep birlikte bu beladan da kurtulacağız"


Vali Bilmez'in konuşmasının ardından muhtarlar tek tek söz alarak mahallelerinin sorun ve sıkıntıları konusunda görüşlerini bildirdi.


Muhtarlar toplantısına; Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kamu kuruluşları müdürleri ve Van Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları da katıldı. - VAN

Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:59 Kaynak: İHA

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