Vali Bilmez, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulamasına Katıldı

VAN'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldı.

VAN'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldı. Vali Bilmez araç sürücülerine konuyu anlatan bröşürler dağıtıp, projeye destek olmalarını istedi.



İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde eşzamanlı başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projenin Van'daki uygulama noktası İskele Caddesi oldu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrenciler, jandarma, polis ekipleri ve vatandaşların katıldığı uygulamada, durdurulan araç sürücülerine kampanya ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşörler dağıtıldı.



'YAYA GEÇİTLERİNDE 1700 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'



Vali Bilmez, bugüne kadar yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarında bin 700 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları kaydetti:



"Kavşak giriş ve çıkışlarında araçlarımızın yaya geçişine öncelik vermesi gerekmektedir. Eğer yayalara öncelik verilmezse 488 TL para cezası uygulanmaktadır. Yapılan yeni düzenleme konusunda Türkiye genelinde bir farkındalık oluşturmak için sayın İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde bugün 81 ilde tüm valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları kavşaklarda uygulama yaparak, bu farkındalığın ve yapılan yasal düzenlemenin toplum tarafından bilinmesi hem sürücülerimizin, hem yayalarımızın bu konuda daha bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla etkinlikler yapılıyor. Artık okul geçişlerinde, yaya geçişlerinde, kavşak giriş ve çıkışlarında araç sürücüleri yayalara öncelik vermek zorundadır. Her yıl bin 700 insanımız yaya geçişlerinde hayatını kaybediyor ve bunların çoğu genç ve öğrencilerden oluşuyor. Biz bütün sürücülerimizin hayata olan saygı gereği bu kurala uymalarını istiyoruz."



Uygulamanın ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, cadde üzerindeki Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okulun müzesini gezerek, öğrencilerle sohbet eden Bilmez, öğrencilere eğitimin yanısıra resim ve müzikten de kopmamaları tavsiyesinde bulundu. Öğrenciler kendilerini ziyaret eden Bilmez'e bağlama eşliğinde şarkılar seslendirdi.



- Van

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